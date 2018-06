Tödlicher Unfall in Hemmingen: 53-Jähriger kommt von Straße ab

Am Dienstagmorgen kam es auf der Landesstraße 1140 zu einem folgenschweren Unfall, bei dem ein Autofahrer tödlich verletzt wurde.

Der 53 Jahre alte Fahrer eines Renault war gegen 06:15 Uhr auf der Landesstraße von Schwieberdingen kommend in Richtung Hemmingen unterwegs. Nachdem er am Beginn einer Steigung drei Fahrzeuge überholt hatte, geriet er vermutlich infolge überhöhter Geschwindigkeit in einer engen Rechtskurve beim Wiedereinscheren ins Schleudern.

Er touchierte eine Randstreifenbegrenzung und kam nach links von der Fahrbahn ab. Im weiteren Verlauf überfuhr er einen Leitpfosten und kappte drei angrenzende Obstbäume. Das Auto wurde dadurch in zwei Teile gerissen.

Der 53-jährige Fahrer erlitt schwerste Verletzungen, denen er trotz durchgeführten Reanimationsmaßnahmen am Unfallort erlag.

An dem Renault, der nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste, entstand ein Sachschaden von etwa 15.000 Euro.

Darüber hinaus befanden sich Notfallseelsorger sowie die Freiwilligen Feuerwehren Hemmingen und Schwieberdingen mit insgesamt fünf Fahrzeugen und 38 Wehrleuten im Einsatz. Während der Unfallaufnahme und Bergungsmaßnahmen musste die Landesstraße bis etwa 09:30 Uhr gesperrt werden. Eine örtliche Umleitung wurde eingerichtet. (pol/mp)