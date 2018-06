S-Bahn Stuttgart: Wann kommt endlich WLAN

Das mobile Internet an den Bahnstationen und an den S-Bahn Linien wird immer schlechter. Kilometerweit kein Netz zum surfen. Flächendeckendes WLAN in den S-Bahnen kann da Abhilfe schaffen. Doch wann ist es soweit.

Von Dirk Meyer

Wie die Region Stuttgart nun mitteilt, bietet die S-Bahn Stuttgart neuerdings im sogenannten „Nord-Netz“ vollen WLAN-Service. Alle 60 Fahrzeuge der Baureihe 423, die auf den S-Bahn-Linien S4, S5 und S6/S60 eingesetzt werden, sind nun für kostenloses Internet-Surfen ausgerüstet. Somit können die Fahrgäste dort jetzt in allen S-Bahnen das Online-Angebot nutzen.

WLAN auf der S1, S2, S3 ?

Die Chancen der Digitalisierung nutzen und Service-Anwendungen für die Fahrgäste gezielter einsetzen will auch Dr. Dirk Rothenstein, Vorsitzender der S-Bahn Stuttgart. Der Chef der S-Bahn sieht sich bei der Ausstattung der Fahrzeuge mit WLAN voll und ganz im Zeitplan:

„Unser Werkstattteam arbeitet weiter mit Hochdruck daran, dass die Gesamtflotte im Sommer 2019 komplett mit WLAN ausgestattet ist.“

Von den Fahrgästen wird der Service schon intensiv genutzt. Im Mai 2018 haben sich knapp 340.000 mobile Endgeräte, deren Nutzer den Allgemeinen Geschäftsbedingungen zustimmten, mit dem WLAN in der S-Bahn verbunden. In dem Zeitraum waren bis zu 56 Fahrzeuge mit der entsprechenden WLAN-Technik ausgerüstet.

Dazu zählt auch der elektrische Triebwagen, den die S-Bahn auf der Schusterbahn zwischen Untertürkheim und Kornwestheim einsetzt. Der Verband Region Stuttgart und die S-Bahn Stuttgart investieren für die Technik sowie für den Betrieb, der zunächst auf sechs Jahre angelegt ist, gemeinsam fast fünf Millionen Euro.

16 Kilometer Kabel verlegt

Roman Scharmach leitet bei der S-Bahn Stuttgart das Projekt WLAN-Einbau. „Für den Online-Service in unseren Zügen haben wir bis heute rund neun Kilometer Stromversorgungsleitungen, fünf Kilometer Datenleitungen und zwei Kilometer Antennenleitungen verlegt“, zählt der Projektleiter auf. Zum Vergleich: Die Kabellänge von 16 Kilometern entspräche der Länge von 237 aneinander gekuppelten S-Bahn-Fahrzeugen.

Die wichtigsten Bauteile pro Fahrzeug sind:

– Ein Box-PC bestehend aus Rechner, Router, Modem und Festplatte, auf der unter anderem das Informationsangebot und die Unterhaltungselemente für die User hinterlegt sind

– Drei Access-Points mit je einer Innenantenne, die die Signale der Endgeräte der Kunden an den Router übermitteln

– Zwei Außenantennen unter anderem zur Verbindung mit dem Mobilfunk

– Etwa 260 Meter Leitungen für Datenfluss, Stromversorgung und Antennenanschluss

– 24 verschiedene Steckanschlüsse

Fahrplan für das nächste Jahr

Bis zum Sommer des nächsten Jahres stehen nun die 97 Fahrzeuge der Baureihe 430 an, die auf den Linien S1, S2 und S3 fahren.

„Für die Ausstattung eines Fahrzeugs mit WLAN planen wir auch hier rund drei Arbeitstage ein. So schaffen wir bis zu zwei S-Bahnen in der Woche. Um den ehrgeizigen Zeitplan einhalten zu können, haben wir schon einmal vorgearbeitet und bereits parallel einen 430er sozusagen als Musterfahrzeug umgerüstet“, sagt Scharmach. Darüber hinaus erhalten auch noch die vier Dieseltriebzüge, die auf der kleinen Teckbahn eingesetzt werden, die WLAN-Ausstattung.

Auf das WLAN, fertig, los! – Wie sich Fahrgäste mit dem WLAN verbinden

Die Verbindung mit dem WLAN ist einfach: am mobilen Endgerät WLAN aktivieren, das Netzwerk „Wifi@DB“ auswählen und die Nutzungsbedingungen akzeptieren. Noch einfacher wird das Verbinden mit der App „Wifi@DB Regio“, die aus den bekannten Stores kostenfrei heruntergeladen werden kann. In den mit WLAN ausgerüsteten S-Bahnen sind entsprechende Banner angebracht, auf denen der Verbindungsvorgang Schritt für Schritt beschrieben wird. Darüber hinaus sind die Fahrzeuge außen mit dem bekannten WLAN-Symbol gekennzeichnet.

Gemeinsames Portal mit regionalen Informationen und Unterhaltung

Auf den Speicherplatten des IT-Systems haben die S-Bahn Stuttgart und der Verband Region Stuttgart ein gemeinsames Portal hinterlegt. Die Fahrgäste finden dort ein umfangreiches Informationsangebot und zahlreiche Unterhaltungselemente mit regionalem Schwerpunkt. Dadurch haben die Fahrgäste unabhängig von der Mobilfunkausleuchtung ein störungsfreies und permanentes Angebot. Bis zum nächsten Sommer, wenn die komplette Fahrzeugflotte mit WLAN ausgestattet ist, soll auch das Portal weiterentwickelt werden und den Fahrgästen weiteren Mehrwert bieten.