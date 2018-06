Remseck-Aldingen: Sucheinsatz im Neckar

Am Dienstagabend gegen 20:30 Uhr wurden der Polizei über Notruf zwei männliche Personen gemeldet, die sich im Bereich der Neckarschleuse in Remseck-Aldingen im Wasser befanden und um Hilfe riefen. Die beiden 17- und 29-Jährigen gerieten aus bislang ungeklärter Ursache in den Neckar und konnten sich nicht wieder selbst ans Ufer retten.

Dem 29-Jährigen konnte schnell von Zeugen und Ersthelfern aus dem Fluss geholfen werden, während der 17-Jährige unter Wasser geriet und erst etwa 30 Minuten später von den hinzugezogenen Rettungskräften im Neckar gesichtet und geborgen werden konnte. Beide Männer wurden zur weiteren Behandlung in umliegende Kliniken verbracht.

Die Feuerwehr Remseck war mit 7 Fahrzeugen und 60 Wehrleuten, der Rettungsdienst mit 5 Fahrzeugen und 10 Personen und die DLRG mit 5 Fahrzeugen und 20 Helfern vor Ort.

Des Weiteren war zur Personensuche ein Polizeihubschrauber eingesetzt sowie Rettungstaucher der Feuerwehr Stuttgart alarmiert. Die Ermittlungen zum Unfallhergang wurden durch die Wasserschutzpolizeistation Stuttgart übernommen.