Winterbach: Mann bei Unfall tödlich verletzt

Tödliche Verletzungen zog sich ein Mann (Alter noch nicht gesichert) bei einem Unfall am frühen Montagmorgen zu. Er befuhr gegen 2.30 Uhr mit seinem VW Golf die L1150 aus Richtung Winterbach in Richtung Baltmannsweiler.

Zwischen der sogenannten Goldbodenkreuzung und Hohengehren kam er im Bereich einer langen Geraden nach links von der Fahrbahn ab und prallte frontal gegen einen Baum.

Hierdurch wurde er so schwer verletzt, dass für ihn jede Hilfe zu spät kam. Der Golf, an dem Totalschaden in Höhe von rund 1000 Euro entstand, wurde stark deformiert. Neben dem Rettungsdienst samt Notarzt war die Feuerwehr Winterbach mit drei Fahrzeugen und 24 Einsatzkräften vor Ort und holte den Mann aus dem Fahrzeug. Die Strecke war bis fünf Uhr voll gesperrt, danach halbseitig befahrbar. Gegen sechs Uhr war die Fahrbahn wieder komplett frei. Die Unfallermittlungen dauern an. (pol/fm)