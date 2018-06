Weinstadt: Dreister Handtaschendieb

Ein dreister Taschendieb hat am Donnerstagnachmittag an einem geparkten Auto die Türe aufgerissen und eine Handtasche gestohlen. Eine 59 Jahre alte Autofahrerin hatte sich gegen 13:35 Uhr in ihrem geparkten Pkw in der Großheppacher Straße befunden, als zunächst ein osteuropäisch aussehender Mann an dem Pkw vorbei lief und sich anschließend mit einem weiteren Mann unterhielt, ehe die Beiden in unterschiedliche Richtungen weiter gingen.

Plötzlich riss der zweite Mann, bei dem es sich augenscheinlich auch um einen Osteuropäer handelte, die Beifahrertüre auf und entwendete die Handtasche der 59-Jährigen. Anschließend flüchtete der Dieb in Richtung Bahnhof Endersbach. Die 59-Jährige versuchte den Dieb zu verfolgen und stürzte hierbei, wodurch sie sich leichte Verletzungen zuzog. Auch ein Zeuge versuchte erfolglos den Dieb zu verfolgen.

Der Dieb hatte auf seiner weiteren Flucht aus der Handtasche eine Geldbörse mit circa 50 Euro Bargeld entnommen und die Handtasche weggeworfen. Eine Fahndung mit mehreren Streifen blieb leider erfolglos.

Der Dieb war circa 30 Jahre alt, hatte eine stämmige, kräftige Statur und schwarze kurze, wellige Haare. Er trug eine silberfarbene Brille. Bekleidet war er mit einem schwarzen T-Shirt mit hellem Aufdruck, einer ¾ Hose und Sandalen. Der Komplize war circa 35-40 Jahre alt, 180 cm groß, hatte dunkle, glatte Haare und ein schmales Gesicht. Er war dunkel gekleidet. Zeugenhinweise erbittet der Polizeiposten Weinstadt, Telefon 07151/65061. (pol/fm)