Reichenbach: Vier gambische Dealer verhaftet

Kreis Esslingen. Vier gambische Asylbewerber sind am Dienstag in einer Asylbewerberunterkunft in Reichenbach festgenommen worden. Ihnen wird vorgeworfen, unerlaubt und gewerbsmäßig mit Cannabis gehandelt zu haben. Drei der Verdächtigen befinden sich zwischenzeitlich in Untersuchungshaft.

Der Festnahme waren längere Ermittlungen des Rauschgiftdezernats der Kriminalpolizeidirektion Esslingen vorausgegangen, bei denen sich im Februar 2018 Hinweise auf einen regen Rauschgifthandel in der Unterkunft ergeben hatten.

Als sich der Verdacht erhärtete, erwirkte die Staatsanwaltschaft Stuttgart einen richterlichen Durchsuchungsbeschluss für das Gebäude. Am Dienstag durchsuchten die Ermittler mit Unterstützung von Kräften des Polizeipostens Plochingen und der Polizeihundeführerstaffel mehrere Zimmer des Wohnheims und nahmen die Beschuldigten vorläufig fest. Neben einer Kleinmenge Marihuana und Verpackungsmaterial wurden auch insgesamt etwa 1.800 Euro mutmaßliches Dealergeld aufgefunden und beschlagnahmt.

Drei Männer im Alter von 21, 25 und 28 Jahren, von denen zwei bereits wegen früherer Drogendelikte polizeilich bekannt waren, wurden am Dienstag und Mittwoch beim Amtsgericht Stuttgart dem Haftrichter vorgeführt, der die von der Staatsanwaltschaft Stuttgart beantragten Haftbefehle erließ und die Verdächtigen in Untersuchungshaft nahm. Der vierte, 20-jährige Beschuldigte, gegen den ebenfalls wegen Verdachts des Drogenhandels ermittelt wird, befindet sich derzeit wieder auf freiem Fuß. (pol/ak)