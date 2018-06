Das Stuttgarter SOS-Kinderdorf in Möhringen

„Kinder an die Macht“ sang einst Herbert Grönemeyer. Doch der Weg dahin ist alles andere als leicht. In Deutschland werden zwar wieder mehr Kinder geboren, doch deren Betreuung ist alles andere als gesichert, denn häufig können sich die Eltern nicht den ganzen Tag um ihr Kind kümmern.

Im Stuttgarter Stadtteil Möhringen nahm die Zahl der Kinder im Alter zwischen null bis drei Jahren zum 31. Dezember 2016 im Vergleich zum Vorjahr um neun Prozent zu. Doch den 1010 Kindern standen nur 377 Betreuungsplätze zur Verfügung. Neue Kindertagesstätten sollen die Betreuungsquote in den kommenden Jahren erhöhen. Derzeit gibt es in Stuttgart über 500 Einrichtungen für die Betreuung von Kindern zwischen null und 14 Jahren in städtischer oder freier Trägerschaft.

Die 5-gruppige Kindertagesstätte des SOS-Kinderdorfs Stuttgart im benachbarten Stadtteil Fasanenhof gehört dazu. 70 Kinder werden dort vom ersten bis zum sechsten Lebensjahr betreut und gefördert.

Dazu zählen auch Kinder, die Schwierigkeiten haben, mit ihren Bezugspersonen verbal in Kontakt zu treten. Mit Hilfe einer tiergestützten Pädagogik kann sich zum Beispiel ein Kind durch die Beziehung zu einem Hund soziale Kompetenzen erwerben, die dann auch im Umgang mit den unmittelbaren Bezugspersonen angewandt werden.

Die Kinder können ihre Welt in eigens für ihre Bedürfnisse eingerichteten Räumen buchstäblich spielend entdecken und in Krabbelgruppen voneinander lernen.

Auch für das leibliche Wohl ist gesorgt: In der hauseigenen Küche werden Kinderklassiker wie Frikadellen und Nudeln, aber auch Lachsfilet, Gemüselasagne oder Chili con carne gezaubert.

Eltern erfahren Unterstützung durch die pädagogischen Fachkräfte, zahlreiche Beratungsangebote und Veranstaltungen im Stadtteilzentrum, das im selben Gebäude untergebracht ist.

Die Angebotspalette reicht vom Austausch in entspannter Atmosphäre beim Frühstück oder Nachmittagskaffee über Entspannungskurse bis zu Beratungen in Sachen Kindererziehung, Alltagsbewältigung oder Behördengängen. Das Stadtteilzentrum dient zudem als interkulturelle Begegnungsstätte für alle Menschen aus der Nachbarschaft.

Das SOS-Kinderdorf Stuttgart versteht sich als niederschwelliges Angebot für Familien, werdende Eltern, Alleinerziehende und natürlich die Kinder selbst, das zur Verbesserung der Lebensbedingungen beitragen möchte.

Dieses Engagement wird nicht nur von privater Seite durch Spenden unterstützt. Auch die Grußkartenaktion Cewe Print Charity Creative Award 2018 unterstützt SOS-Kinderdörfer weltweit. Wer sich daran beteiligen möchte, findet weitere Informationen auf der Webseite.

Die Betreuungseinrichtung im Fasanenhof ist eines von zahlreichen Angeboten, das sich aus dem gemeinnützigen Verein SOS-Kinderdorf e.V. entwickelt hat. Neben 16 Kinderdörfern in Deutschland existieren mittlerweile auch Jugendhilfen oder Mütterzentren. In 134 Ländern sind die Angebote der SOS-Kinderdörfer in über 2.700 Einrichtungen vertreten.

Die SOS-Kinderdörfer gehen auf die Idee des Österreichers Hermann Gmeiner zurück, der nach Ende des Zweiten Weltkriegs in Innsbruck Medizin studierte.

Er wollte ein kindgerechtes Zuhause für Waisen schaffen und gründete im Februar 1955 den Verein SOS-Kinderdorf. Die Einrichtungen stehen heute allerdings nicht nur Waisenkindern offen, sondern allen Familien und Kindern. Die Einrichtung im Stuttgarter Fasanenhof dient somit als kompetente Anlaufstelle für Jung und Alt.

(cm)