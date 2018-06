Gastrocheck: „Löwen“ in Uhlbach

Im romantischsten Stadtteil der Schwabenmetropole überzeugt das Lokal mit schwäbischem Essen und urgemütlicher Deko.

Von Alexander Kappen

Stuttgart-Uhlbach. Neben dem Weinbau-Museum inmitten von Weinbergen gelegen, fällt das Lokal „Löwen“ im Stadtteil Uhlbach bereits durch seine schöne Lage auf. Hier in der näheren Umgebung finden mehrmals im Jahr die beliebten „Wein-Wanderungen“ statt.

Der Löwen wiederum überzeugt auch bereits durch seinen schönen Biergarten. Ein Springbrunnen und eine Holz-Pergola, umrangt von Wein machen Lust auf ein Verweilen.

Im Innenraum geht der Wohlfühlfaktor weiter. Hier findet man – neben Holzmöbeln – eine Menge an uriger Deko: Viele goldene Spiegel, alte Weine, alte aus Holz geschnitzte Figuren, alte Waagen und vieles mehr was fast ans 19. Jahrhundert erinnern.

Auf der Speisekarte stehen nur schwäbische Speisen, wie Maultaschen-Speisen nach „Omas-Originalrezept“, schwäbischer Rostbraten, Maultaschensuppe, Käse-Spätzle, Linsen und vieles mehr. Überzeugt hat den Stuttgart-Journal-Gastrotester auch der „Löwen-Cocktail“, der auf Eis und mit Sekt und Minz-Blättern fruchtig und lecker mundete.

Der Service ist schwäbisch-direkt und aber auch angenehm unaufdringlich, sodass man sich in Ruhe auf seine leckeren Speisen und die tolle Deko konzentrieren kann. Das i-Tüpfelchen auf einen gelungenen Lokal-Aufenthalt liefert dann regelmäßig der Haushund, der frisch gebadet in einem Speise-Lokal gut hineinpasst. Der 15 Jahre alte Bernarsennenhund war früher in der Bergrettung im Einsatz und gibt dem Gast so viel Liebe und Zuneigung.

Löwen

Trollingerstr. 4

70329 Stuttgart-Uhlbach

Telefon: 0711 / 3260322

Öffnungszeiten: Do-Di 11-24 Uhr