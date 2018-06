Schorndorf: Tankstelle überfallen

Am Mittwochabend wurde in der Waiblinger Straße eine Tankstelle überfallen. Ein maskierter Täter betrat gegen 20.45 Uhr den Tankstellenshop und bedrohte die hinter dem Tresen befindliche Angestellte mit einer Schusswaffe und forderte die Herausgabe des Kasseninhalts.

Das bedrohte Opfer ging auf die Forderung ein und händigte daraufhin mehrere Hundert Euro aus, mit denen der Räuber zu Fuß über einen Trampelpfad in Richtung Rainbrunnenstraße flüchtete. Der Täter wurde wie folgt beschrieben: Männliche Stimme ohne erkennbaren Dialekt, ca. 170 cm groß, schlank, dunkle Haare. Er war bekleidet mit einer schwarzen Jogginghose, grauen Sweatjacke mit Kapuze.

Eine sofort von der Polizei eingeleitete Fahndung nach dem Geflüchteten führte bislang nicht zum Erfolg. Bei der Suche war auch ein Hubschrauber im Einsatz. Die nun folgenden Ermittlungen werden von der Kriminalpolizei Waiblingen übernommen. Zeugen die sich am Mittwochabend zur relevanten Zeit in Tatortnähe aufgehalten haben und entsprechende Wahrnehmungen machten, die unter Umständen mit dem Geschehen in Verbindung stehen könnten, sollten sich unbedingt melden. Es wäre möglich, dass der Mann entweder vor der Tat im Bereich der Tankstelle oder auch bei der Flucht im Wohngebiet um die Rainbrunnenstraße aufgefallen ist. Zudem könnte es auch sein, dass bei der fortgesetzten Fluchtphase von dem Täter ein Fahrzeug, wie Fahrrad oder Auto, benutzt wurde.

Die eingehenden Zeugenhinweise werden unter Tel. 07151/9500 entgegengenommen. (pol/fm)