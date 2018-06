Remseck am Neckar: Schachtdeckel prallt gegen Autotür

An der Ludwigsburger Steige ereignete sich am Donnerstag gegen 20:45 Uhr ein Verkehrsunfall, bei dem ein Sachschaden in Höhe von 3.000 Euro entstand, als ein Smart durch einen Schachtdeckel beschädigt wurde. Aufgrund der starken Regenfälle wurde der Schachtdeckel unterspült und aus der Verankerung gehoben.

Ein aufmerksamer 43-Jähriger Smart-Lenker erkannte die dadurch entstandene Gefahr und hielt mit eingeschaltetem Warnblinklicht an dem offenen Schacht an, um auf die verständigte Feuerwehr zu warten und den Gefahrenpunkt abzusichern. Hierdurch bildete sich ein leichter Rückstau. Während der 43-Jährige wartete, fuhr ein heller Pkw in der Art eines VW Caddy vorbei und stieß auf Höhe des Smart gegen den losen Schachtdeckel. Vermutlich wurde dieser dadurch gegen die Fahrertür des Smart geschleudert und beschädigte das Auto. Ohne sich um den Unfall zu kümmern, entfernte sich der Fahrer daraufhin. Der gesuchte helle Pkw hatte vermutlich eine Ludwigsburger Zulassung und soll auf dem Kofferraumdeckel einen Firmenschriftzug getragen haben. Das Polizeirevier Kornwestheim, Tel.: 07154/1313-0, sucht Zeugen, die Angaben zum Unfallverursacher machen können. (pol/pm)