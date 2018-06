Leonberg-West: Schwerer Verkehrsunfall auf der A8

Am Dienstagabend befuhr der 62-jährige Fahrer eines Gliederzuges mit seinem Lkw Mercedes und dem Anhänger gegen 22.45 Uhr den rechten Fahrstreifen der A8 in Fahrtrichtung Karlsruhe. Zu diesem Zeitpunkt stockte der Verkehr bereits. Kurz vor der Anschlussstelle Leonberg-West musste der Fahrer eine Vollbremsung bis zum Stillstand einleiten, da der Verkehr zum Erliegen gekommen war. Der nachfolgende 41-jährige Fahrer eines VW Passat musste ebenfalls abbremsen, fuhr aber dennoch auf den Anhänger auf.

Durch den Aufprall wurde der Passat nach links abgewiesen und kam auf dem mittleren Fahrstreifen, quer zur Fahrtrichtung, zum Stillstand. Durch den Unfall wurde der 41-Jährige schwer verletzt, er war kurzzeitig ohne Bewusstsein. Sein 51-jähriger Beifahrer wurde leicht verletzt. Beide Personen wurden in ein Krankenhaus eingeliefert. Der Lkw-Fahrer wurde nicht verletzt. Bei dem Verkehrsunfall entstand am Passat ein Sachschaden in Höhe von ca. 20.000.- Euro, am Anhänger von ca. 50.000.-Euro. Der Passat war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der rechte sowie der mittlere Fahrstreifen der A8 musste während der Unfallaufnahme durch zwei Streifen der Verkehrspolizeidirektion des Polizeipräsidiums Ludwigsburg für ca. zwei Stunden gesperrt werden. (pol/rm)