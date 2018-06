Waiblingen: Sexuelle Belästigung einer Jugendlichen im Freibad

Bei der Polizei in Waiblingen wurde von einer 14-Jährigen eine sexuelle Belästigung angezeigt. Ein 53-jähriger tatverdächtiger Afghane hatte die Jugendliche am Sonntag gegen 17 Uhr im Freibad in der Schorndorfer Straße mehrfach unsittlich berührt.

Möglicherweise wurde der Mann auch gegenüber weiteren Personen übergriffig. Diese bitten wir daher sich bei der Polizei Waiblingen unter Telefon 07151 950 422 zu melden. (pol/mp)