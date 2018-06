Zuffenhausen: Partygäste bedroht und beraubt

Stuttgart-Zuffenhausen. Drei Unbekannte haben am Mittwochabend Gäste einer Gartenparty auf einem Grundstück an der Öhringer Straße mit einer Machete bedroht und Geldbeutel und eine Musikbox geraubt.

Am Mittwochabend hatten 16 Personen auf dem Gartengrundstück eine Grillparty veranstaltet. Gegen 23.40 Uhr stürmten die drei Unbekannten auf das Grundstück und forderten die Gäste auf, in das Gartenhaus zu gehen, dabei hielt einer der Täter eine Machete in der Hand.

Die Gäste wurden angewiesen, ihre Geldbeutel auf den Boden der Hütte zu legen, einer der Gäste sollte die Geldbörsen dann nach draußen werfen. Dieser warf drei Geldbeutel nach draußen, in denen sich hauptsächlich Ausweisdokumente und Karten befanden, lediglich in einem befand sich ein Kleinstbetrag Bargeld.

Außerdem raubten die Unbekannten eine Musikbox, anschließend flüchteten sie. Rund ein Dutzend Streifenwagen sowie ein Polizeihubschrauber fahndeten erfolglos nach dem Trio. Die drei Täter hatten eine schlanke Statur, sie trugen alle graue Jogginghosen und hatten sich weiße Tücher in der Art eines Turbans um Kopf und Gesicht gewunden.

Die Gäste beschrieben ihr Aussehen als südländisch. Der Haupttäter, der die Machete trug, sprach als einziger während des Überfalls, er sprach akzentfreies Deutsch. Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei unter der Rufnummer +4971189905778 zu melden. (pol/lm)