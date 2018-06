Die Hochzeitssaison 2018 beginnt

Der Sommer steht vor der Tür – und mit ihm auch die Hochzeitssaison des Jahres 2018. Auch in diesem Jahr geben sich allein in Deutschland über 400.000 Paare das Ja-Wort. Dabei dürfen auch Familie und Freunde nicht fehlen, die jedoch nicht per WhatsApp eingeladen werden sollten. Besonders schön und ebenso einfach umgesetzt sind schicke Einladungskarten. Diese lassen sich bequem online drucken und in wenigen Tagen liefern.

Royale Hochzeit im Fokus

Wenn es um das Thema Hochzeit geht, dann steht aktuell voll und ganz die royale Hochzeit von Prince Harry und Meghan Markle (bekannt aus Suits) im Vordergrund. Auch diese beiden Verliebten haben es mit Sicherheit nicht versäumt (direkt oder über ihre Anhängerschaft) entsprechende Hochzeitseinladungen drucken zu lassen sowie sich um passende Geschenke für die Gäste zu kümmern.

Mittlerweile ist auch bekannt, was im Jahr 2018 vom royalen Paar an die Gäste verteilt wurde. Über 2.000 Gäste waren anwesend und erhielten in ihrem „Goodie Bag“

eine Schokoladenmünze (mit den Initialen von Harry und Meghan),

das traditionelle Buttergepäck

einen Kühlschrank-Magneten

eine Flasche Wasser

einen Gutschein für ein Windsor-Souvenir-Geschäft

Auch über ausreichend Kaffee und Bacon Rolls durften sich die Gäste freuen.

Einladungskarten als Vorbereitung zur Hochzeit 2018

Leider ist nicht bekannt, wie die Einladungskarten des Pärchens ausgesehen haben. Vorschläge hierzu gibt es im Internet allerdings reichlich. Für den Druck ist ein professioneller Service empfehlenswert, um eine entsprechend hohe Qualität zu gewährleisten.

Dabei gibt es etliche Online – Design Editor für Hochzeitskarten. Damit kann man rasch und bequem von zuhause aus beispielsweise

Einladungskarten,

aber auch Dankeskarten,

Tischkarten,

Konturkarten,

Menükarten,

und Save-the-Date-Karten

mit den schönsten Designs zu bedrucken.

Besonders angesagt: Viele Paare setzen auf ein sogenanntes Engagement-Shooting, bei dem (in normaler Kleidung) bereits im Vorfeld ein Shooting mit dem Paar stattfindet, um passende Pärchen-Fotos für die Einladungskarten vom Fotografen zu erhalten. Anschließend kann ein After-Wedding-Shooting (oder ein Brautpaar-Shooting am Tag der Hochzeit) für die Dankeskarten herhalten.