„Burger-House“: Die vielleicht besten Burger der City

Der coole Burgerladen ist bei Einheimischen und Auswärtigen bereits sehr beliebt. Stuttgart Journal hat den Nachtest gemacht.

Von Alexander Kappen

Stuttgart. Hier in der Stadtmitte – 30 Sekunden Fußmarsch von der Theodor-Heuss-Straße – überzeugt auf den ersten Blick der schöne Außenbereich des „Burger House“. Vor einem Jahr hatten wir bereits über die Neueröffnung der großen Burgerkette in Stuttgart-Mitte berichtet. Nun schauten wir uns das Lokal ein zweites Mal an.

Was sofort auffällt: Bereits am frühen Nachmittag ist das Restaurant voll besetzt mit Gästen. An langen Holztischen befindet man sich in der beruhigten Fußgängerzone, in der es sich angenehmer draußen speisen lässt als in der belebten Hot Spot Zone (Königstraße/Rotebühlplatz).

Der Service ist „auf Zack“ und sehr aufmerksam – genauso muss man eben auch sein wenn man sich in der Gastronomie der Stadtmitte befindet. Hier ist jeden Tag Hochbetrieb.

Wieder wählte der Stuttgart Journal Reporter den „Big West Burger“ mit Speck, Fleisch, Zwiebeln und als Extra noch ein Bio-Spiegelei. Wieder schmeckte der Burger äußerst lecker, saftig, gut gewürzt und frisch.

Genauso sollte ein Burger schmecken. Auch der Restaurantleiter (Foto) erkannte den Stuttgart Journal Reporter wieder und sorgte dafür dass der Burger noch etwas schneller (etwa 10 Minuten) serviert wurde.

Im Innenbereich gibt es weiße Wände mit schönen kleinen Schwaz-Weiß-Fotos die gerahmt sind. Coole Lampen hängen von der Decke und spenden Licht. Das Mobiliar ist in dunklem Holz gehalten, genauso wie die lange Theke an der rund 10 Leute auf den Barhockern Platz finden. Große Fenster lassen einen Blick nach außen auf das Großstadttreiben zu.

18 Burger stehen auf der schön übersichtlichen Karte, die inklusive Getränke nur zwei Seiten umfasst. Dennoch wird bei den Burgern jeder auf seine Weise glücklich. Denn es gibt eine lange Liste an „Add ons“. Diese Extras umfassen Fleisch, Käse, Spiegelei und sogar Trüffel.

Die Burgerpreise liegen zwischen 4,49 Euro für den Small Cheese-Burger und 15,99 für den Jumbo House Burger. Es gibt auch einen Veggie-Burger. Übrigens: Die Toiletten sind sehr sauber und der Service auf Zack. Und hier im Netz gibt es einige Jobs: http://theburgerhouse.com/jobs/

Burger House-

Büchsenstraße 24,

70174 Stuttgart

Telefon: 0711-72238400

Öffnungszeiten: Mo-Fr 11.30-22.30 Uhr, Sa 12-00 Uhr, So 13-21 Uhr