Ludwigsburg: 23-Jähriger mit Stichverletzung im Krankenhaus

Möglicherweise wurde ein 23-Jähriger am Donnerstagmittag auf dem Gelände des Alten Friedhofs in der Rosenstraße Opfer eines versuchten Raubes. Er begab sich gegen 12:30 Uhr alleine mit einer Stichverletzung im Bauchbereich in die Notaufnahme des Krankenhauses.

Diese ist aktuell nicht lebensgefährlich, machte jedoch eine sofortige ärztliche Versorgung notwendig, so dass er bislang nicht polizeilich vernommen werden konnte.

Nach bisherigen Erkenntnissen sei der 23-Jährige auf dem Friedhofsgelände unterwegs gewesen, als zwei bislang unbekannte Täter ihn berauben wollten. Da er die Herausgabe seiner Geldbörse verweigerte, habe einer der Täter ihn mit einem Messer verletzt. Ohne Beute hätten die Männer anschließend die Flucht ergriffen. Eine sofort eingeleitete polizeiliche Fahndung, mit Unterstützung eines Polizeihubschraubers, führte nicht zur Ergreifung von Verdächtigen.

Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg hat die Ermittlungen übernommen und bittet unter Telefon 07141/18-9 um sachdienliche Hinweise. (pol/lm)