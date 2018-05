Hemmingen: Brand in Asylunterkunft

Am Mittwochabend, gegen 22.25 Uhr, brach in der Asylunterkunft in der Patronatstraße in Hemmingen aus noch unbekannter Ursache ein Feuer aus. Die Freiwilligen Feuerwehren Hemmingen und Schwieberdingen rückten, nachdem ein Bewohner die Polizei alarmiert hatte, mit insgesamt 22 Einsatzkräften aus. Der Brand, der in einem der Zimmer entstanden war, konnte zügig gelöscht werden. Im Gebäude befanden sich zum Zeitpunkt des Brandausbruchs acht Personen.

Sie konnten die Unterkunft, teilweise auch über die Fenster, unverletzt verlassen. Der entstandene Sachschaden wurde auf rund 70.000 Euro geschätzt. Derzeit ist die Unterkunft nicht bewohnbar. Die Bewohner wurden in anderen Flüchtlingsheimen untergebracht. Hinweise auf einen fremdenfeindlichen Hintergrund gibt es keine. Die Ermittlungen dauern an. (pol/lm)