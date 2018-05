Das gab´s noch nie: Ganz Stuttgart picknickt

Im Juni wird die ganze Stadt den Samstag zusammen in den Parks der City auf Decken und ähnlichem genießen.

Von Alexander Kappen

Stuttgart. Sich sonnen auf einer Decke – mitten in der Natur. Das Picknicken ist etwas aus der Mode gekommen. Das will nun die City Initiative der Schwabenmetropole ändern.

Die hat sich eine Aktion am 16. Juni einfallen lassen. Dann heißt es: Siebensachen packen, mit Freunden und der Familie in die Innenstadt kommen und picknicken an seinen ganz eigenen Lieblingsorten. Ob klassisch auf der Wiese am schönen Schlossplatz oder vielleicht stylisch im Liegestuhl im Dorotheenquartier oder gar vor dem Milaneo – am Samstag, 16.06.2018 wird es zahlreiche Picknick-Locations geben, die man sonst nicht findet.

Ein Tag, der vor allem eines mit sich bringt: gute Laune, gute Leute und ein gut gefüllter Picknickkorb. Die Picknickkörbe kann man sich selbst zuhause zusammenstellen oder in der City an verschiedenen Orten mit Leckereien füllen lassen.

In den nächsten Wochen gibt die City-Initiative Stuttgart alle Locations und Picknick-Partner bekannt. Also Terminkalender mit rotem Stift eintragen: Das große Picknicken am 16.06.2018 in der Stuttgarter City.

Veranstaltungsort

Verschiedene Veranstaltungsorte in Stuttgart

70173 Stuttgart

Kontakt

City-Initiative Stuttgart e.V.

70173 Stuttgart

www.cis-stuttgart.de