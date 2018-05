Böblingen: Rotlicht-Unfall verursacht

Kreis Böblingen. Zwei Leichtverletzte und einen Sachschaden in Höhe von 25.000 Euro forderte ein Verkehrsunfall, der sich am Donnerstag gegen 16:30 Uhr in der Heinkelstraße ereignete. Ein 26-Jähriger war in einem Smart auf der Calwer Straße unterwegs.

An der Kreuzung zur Heinkelstraße stand die Ampel auf „grün“ und er setzte seine Fahrt in Richtung Ortsausgang fort. Ein 49-Jähriger in einem Mercedes fuhr in die entgegengesetzte Richtung. Er wollte nach links in die Flugfeld-Allee einbiegen und musste an der Ampel warten. Trotz Rotlicht fuhr er schließlich in die Kreuzung ein, so dass es zum Zusammenstoß mit dem Smart kam.

Beide Beteiligten mussten an der Unfallstelle durch den Rettungsdienst versorgt werden. Ihre Autos waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. (pol/lm)