Nürtingen: Tödlicher Motorradunfall

Kreis Esslingen: Zu einem Verkehrsunfall mit tödlichem Ausgang ist es am Sonntagnachmittag auf der Bundesstraße 313 in Nürtingen gekommen. Der 30-jährige Lenker einer Kawasaki befuhr gegen 15.50 Uhr die B313 von Wendlingen kommend in Richtung Metzingen. An der Kreuzung zur Neckarstraße missachtete er das für ihn geltende Rotlicht der dortigen Lichtzeichenanlage und kollidierte frontal mit der Fahrerseite eines von rechts in den Kreuzungsbereich eingefahrenen Pkw Chrysler Pickup.

Der 30-jährige Kradlenker erlag noch am Unfallort seinen schweren Verletzungen. Die 36-jährige Lenkerin des Pickup blieb bei dem Unfallgeschehen glücklicherweise unverletzt. An den beiden beteiligten Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von 37.000 Euro. Die B313 musste in Fahrtrichtung Metzingen für die Dauer der Unfallaufnahme, zu der auch ein Sachverständiger hinzugezogen wurde, voll gesperrt werden. (pol/mp)