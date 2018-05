Zeugen in Stuttgart gesucht: Wer hatte Rot?

Die Polizei sucht Zeugen zu einem Verkehrsunfall, bei dem am Dienstagnachmittag (08.05.2018) auf der Kreuzung Hauptstätter Straße/Torstraße zwei Autos zusammengestoßen sind.

Eine 54 Jahre alte Frau war gegen 16.40 Uhr mit ihrem schwarzen Mercedes-Benz in der Hauptstätter Straße Richtung Charlottenplatz unterwegs und bog in die Torstraße ab. Gleichzeitig befuhr ein 57 Jahre alter Mann mit seinem grauen VW die Hauptstätter Straße in Fahrtrichtung Marienplatz, er bog ebenfalls in die Torstraße ein.

Beide passierten dabei eine Ampel. Beim Einbiegen in die Torstraße kam es dann zum Zusammenstoß. Nach ersten Schätzungen entstand ein Schaden von rund 15.000 Euro. Beide Unfallbeteiligte gaben an, bei Grün in die Kreuzung eingefahren zu sein. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier 1 Theodor-Heuss-Straße unter der Rufnummer +4971189903100 zu melden. (pol/mp)