Fellbach: LKW bleibt am Kappelbergtunnel hängen

Am Dienstag um kurz nach 15:30 Uhr fuhr ein 32-Jähriger mit einem Mercedes-LKW mit Anhänger, auf welchem ein Bagger geladen war, auf der B14 in Fahrtrichtung Stuttgart.

An der Tunneleinfahrt in den Kappelbergtunnel streifte die Baggerschaufel an der Tunneldecke und riss zunächst mehrere Richtungspfeile und anschließend Teile der Tunnelbeleuchtung von der Decke. Zur Bergung des LKW und Beseitigung der Schäden musste der Tunnel in Fahrtrichtung Stuttgart für eine Stunde voll gesperrt werden.

Um kurz nach 17:00 Uhr wurde die linke Fahrspur für den Verkehr wieder frei gegeben. Aktuell sind der rechte Fahrstreifen und die Standspur noch gesperrt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 5000 Euro. (pol/tm)