Mehrere Verletzte bei Unfall auf A81

Zu einem folgeschweren Unfall kam es am Montagnachmittag gegen 16:00 Uhr auf der BAB 81 in Höhe Rottenburg-Hailfingen, als ein 40-jähriger Fahrer einer Mercedes V-Klasse in Fahrtrichtung Stuttgart auf dem linken Fahrstreifen unterwegs war. Der mit insgesamt sechs Personen im Alter von 10 bis 72 Jahren besetzte Mercedes kam zwischen den Anschlussstellen Rottenburg und Herrenberg aufgrund bislang ungeklärter Ursache auf den rechten Fahrstreifen und fuhr dort auf den mit geringerer Geschwindigkeit fahrenden Sattelzug eines 51-Jährigen auf.

Durch den Aufprall wurde der Mercedes nach links gegen die dortige Leitplanke abgewiesen und kam anschließend entgegen der Fahrtrichtung zum Stehen. Die Insassen des Mercedes, die größtenteils nicht angegurtet waren, wurden mehrheitlich im Fahrzeug eingeklemmt und mussten von der Feuerwehr aus dem Pkw befreit werden. Bei dem Unfall wurden alle sechs Insassen des Mercedes zum Teil lebensbedrohlich verletzt und mussten in umliegenden Krankenhäusern behandelt werden. Der Fahrer des Sattelzugs blieb unverletzt. Der entstandene Gesamtschaden beläuft sich nach Schätzungen der Polizei auf etwa 73.000 Euro. Der Mercedes war nicht mehr fahrbereit und musste von einem Abschleppdienst abgeschleppt werden.

Die Autobahn in Fahrtrichtung Stuttgart war für die Dauer der Unfallaufnahme sowie der anschließenden Fahrbahnreinigung für etwa zwei Stunden voll gesperrt. Es kam zu einem Rückstau von bis zu 12 Kilometern. Die Feuerwehren Rottenburg und Ergenzingen waren mit insgesamt acht Fahrzeugen und 43 Wehrleuten im Einsatz. Vom Rettungsdienst befanden sich acht Fahrzeuge, ein Rettungshubschrauber sowie vier Notärzte an der Unfallstelle.