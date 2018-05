Die schönsten Momente Ewigkeit werden lassen

Die Wetterexperten sagen uns einen großartigen, warmen Sommer für 2018 voraus. Und nach den kalten und verregneten Sommern der letzten Jahre haben wir uns die Sonne redlich verdient, finden wir. Schon im April zeigten sich erste sommerliche Tage und schnell füllten sich die Parks, die Cafés in den Straßen und natürlich die Eisdielen. An sonnigen Tagen, geselligen Abenden und in lauen Nächten entstehen viele der schönsten Erinnerungen. Ob im Urlaub auf Entdeckungstour oder zuhause im Garten, ob allein, mit der Familie, mit Freunden, Arbeitskollegen oder gar ganz frischen Bekanntschaften – Sommererinnerungen gehören zu den nachhaltigsten Erinnerungen im Leben. Kein Wunder also, dass wir es so lieben, uns an diese schönen und ereignisreichen Tage zu erinnern.

Die Zeit der Möglichkeiten

Heute erscheint es um einiges einfacher, Erinnerungen festzuhalten als noch vor einigen Jahrzehnten. Dank der zunehmenden Digitalisierung ist es sogar einfacher denn je. Während vor etwa hundert Jahren zwar erste Kameras existierten, besaßen jedoch die wenigsten Privatpersonen einen eigenen Fotoapparat. Von Videokameras ganz zu schweigen. Für einfache Schnappschüsse braucht heute kaum noch jemand eine eigene Kamera. Selbst die gewöhnlichsten Smartphones sind mit Foto- und Videokameras ausgestattet, was uns vieles vereinfacht. Schließlich nutzt allein in Deutschland über 80 Prozent der Bevölkerung ein Smartphone. Die mobilen Geräte beherrschen unseren Alltag. Fotos, Videos und Tonaufnahmen sind daher in nahezu allen Situationen schnell gemacht. Perfekt, um die eindrucksvollsten Momente im Leben festzuhalten.

Digitales verwirklichen

Um die schönsten Erinnerungen nicht auf digitalen Speichern in Vergessenheit geraten zu lassen, sollten die wichtigsten Aufnahmen ausgedruckt werden. Gedruckte und gerahmte Bilder geben eine großartige Raumdekoration oder eignen sich wunderbar als Geschenkidee. Um nicht für jeden Druck eine gesonderte Bestellung tätigen zu müssen, lohnt sich die Anschaffung eines eigenen Fotodruckers. Das garantiert nicht nur für hochwertige Bilder in optimaler Qualität. Am eigenen Gerät zu drucken, ist flexibler und schneller erledigt als eine gesonderte Bildbestellung. Auf lange Sicht erweist es sich sogar als günstiger, denn da bei den Fotoservicestellen zum Preis jedes einzelnen Bildes sogar noch oft eine Bearbeitungsgebühr hinzukommt, können schon gelegentliche Bestellungen schnell ins Geld gehen. Wer seine Fotos gern ausdruckt um selbst in Erinnerung zu schwelgen, oder um die erlebten Momente mit Freunden oder mit der Familie zu teilen, wird schätzen lernen, wie wertvoll ausgedruckte Bilder sind. Sie lassen nicht nur Emotionen wiederaufleben und helfen uns zu erinnern. Jedes einzelne Bild bringt uns ein kleines Stück vom Glück.