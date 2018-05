Immobilien 2018: Der Bauboom hält an

Stuttgart / Baden-Württemberg. Im vergangenem Jahr wurden in Baden-Württemberg genau 33.523 Neubauwohnungen in Wohngebäuden im Lande bezugsfertig. Das waren 2 % mehr als 2016.

Hinzu kommen 764 neue Wohnungen in Nichtwohngebäuden, das sind Gebäude die überwiegend zu anderen Zwecken als zum Wohnen dienen, (−15 %) und 3 737 Wohnungen, die nach Umbaumaßnahmen wieder zur Verfügung stehen (40 % weniger als 2016 mit 6 235 Wohnungen).

30 % der fertiggestellten Neubauwohnungen in Wohngebäuden waren 2017 Einfamilienhäuser (10 134), in Wohngebäuden mit 2 Wohnungen wurden 11 % Wohnungen (3 776) fertiggestellt und in Mehrfamilienhäusern entstanden 51 % der Neubauwohnungen (17 078). Die restlichen 8 % der Wohnungen (2 535) wurden in Wohnheimen bezugsfertig.

Von den fertiggestellten Neubauwohnungen in Wohngebäuden verantworteten die privaten Bauherren 2017 einen Anteil von 47 %, Unternehmen, darunter hauptsächlich Wohnungsunternehmen als Bauherrengruppe, hatten einen Anteil von 46 %. Auf die übrigen Bauherrengruppen, die öffentlichen Bauherren (zum Beispiel Kreise und Gemeinden) und Organisationen ohne Erwerbszweck (zum Beispiel Wohlfahrtsverbände), entfiel noch ein Fertigstellungsanteil von 7 %. Öffentliche Bauherren errichten vor allem Wohnungen in Wohnheimen.