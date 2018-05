Ditzingen: 22-Jähriger fährt auf Polizeiwagen auf

Zwei leicht verletzte Polizeibeamte und Sachschaden in Höhe von insgesamt 15.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich um kurz vor 16:00 Uhr am Donnerstagnachmittag in Ditzingen ereignete. Die Polizisten waren im Begriff mit ihrem zivilen Polizeifahrzeug von der Münchinger Straße nach links in die Schönblickstraße abzubiegen.

Ein nachfolgender 22-jähriger Opel-Fahrer erkannte die Situation zu spät und fuhr auf den Audi auf. (pol/mt)