Der Stuttgarter Vegan Street Day feiert wieder den Tierschutz

Zum ersten Mal findet der Stuttgarter Vegan Street Day (VSD) in diesem Jahr im Europaviertel beim Hauptbahnhof statt.

Von Alexander Kappen

Stuttgart. Eier, die nicht von Tieren stammen, leidenschaftliche Tierschutz-Reden und vegane Kondome – beim Stuttgarter Vegan Street Day gibt es nichts, das es nicht gibt. Am 20. Mai ist es wieder soweit – die riesige Tierschutzparty findet in diesem Jahr im Europaviertel statt.

Auch Sylvia Spiegelberg, die bekannte Stuttgarter Vegan-Kochbuch-Autorin (Foto) wird wieder vor Ort sein. Sie war bereits Teil unserer beliebten „Stuttgart Story“. Wie schon 2017 bietet der Vegan Street Day (VSD) auch dieses Jahr am Pfingstwochenende wieder ein umfangreiches Programm. Ganz neu: Zum ersten Mal findet der VSD im Stuttgarter Europaviertel statt, direkt neben dem Hauptbahnhof.

Vom Pariser Platz über die Lissabonner Straße bis zum Stockholmer Platz wird an rund 100 Informations- und Verkaufsständen sowie auf zwei Bühnen wieder einiges geboten: internationale Spezialitäten, Bio- und Rohkost, Kleidung und Alltagsprodukte, Vorträge, Lesungen und Diskussionen, Kochshows, Live-Musik, eine große Tombola, ein umfangreiches Kinderprogramm, Straßenkunst und viele Informationen rund um den Themenbereich Veganismus und Tierrechte.

Zur Einstimmung auf das größte vegane Straßenfest Deutschlands findet am Pfingstsonntag auf dem Pariser Platz bereits am Vorabend ein Warm-up-Konzert mit tollen Bands und veganem Streetfood statt.

Am Pfingstmontag schließt sich außerdem im Alten Feuerwehrhaus der 2. Stuttgarter Tierrechtstag an, bei dem Aktivistinnen und Aktivisten genauere Einblicke in die verschiedenen Facetten der Tierrechtsarbeit geben.

Der Vegan Street Day wird von Animal Rights Watch e.V. (ARIWA) organisiert (www.ariwa.org).