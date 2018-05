B312: Schwerer Verkehrsunfall in Metzingen

Am Nachmittag des Maifeiertags hat sich ein schwerer Verkehrsunfall mit insgesamt acht verletzten Personen auf der B 312 bei Metzingen ereignet.

Eine 36 Jahre alte Frau befuhr um 16.30 Uhr mit ihrem Seat Ibiza an der Einfahrt Metzingen-Nord (Nordtangente) auf die Bundesstraße in Fahrtrichtung Stuttgart ein und missachtete hierbei die Vorfahrt der auf der B 312 in Fahrtrichtung Stuttgart befindlichen Toyota-Lenkerin. Durch den Anstoß wurde der Seat Ibiza nach rechts von der Fahrbahn abgewiesen und kam abseits der Fahrbahn zu stehen. Sowohl die Fahrerin als auch der 9-jährige Beifahrer wurden schwer verletzt.

Der in Richtung Stuttgart fahrende Toyota geriet nach dem Anstoß nach links in den Gegenverkehr und kollidierte frontal mit einem entgegenkommenden Mercedes und rutschte anschließend auf dem Dach in die Ausfahrspur, wo er zum Unfallendstand kam.

Die im Toyota befindlichen beiden Personen im Alter von 46 und 22 Jahren wurden in ihrem Auto eingeklemmt und mussten von der Feuerwehr befreit werden. Beide Frauen wurden mit lebensgefährlichen Verletzungen von einem Rettungshubschrauber in umliegende Kliniken geflogen.

Drei der vier Insassen der Mercedes C-Klasse wurden leicht verletzt, eine weitere 62-jährige Mitfahrerin, die den Sicherheitsgurt nicht angelegt hatte, prallte von hinten massiv gegen den Beifahrersitz und erlitt ebenfalls schwere Verletzungen. Die B 312 war für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme und Reinigung der Fahrbahn in beide Fahrtrichtungen bis 19.30 Uhr voll gesperrt, eine örtliche Umleitung wurde eingerichtet. Alle drei beteiligten Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Der entstandene Sachschaden wurde auf ca. 35.000 Euro geschätzt. (pol/mp)