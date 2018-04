Stuttgart-Mitte: Streit unter Taxifahrern eskaliert

Zwei 39 und 53 Jahre alte Taxifahrer sind am frühen Donnerstagmorgen (26.04.2018) gegen 04.00 Uhr in der Eberhardstraße handfest aneinander geraten.

Der Streit entstand, weil der am Taxistand in der Wartereihe weiter hinten parkende 53-jährige Taxifahrer sich weigerte, die bei ihm anfragenden Fahrgäste zu dem vor ihm parkenden Taxi zu schicken, so wie es unter Taxifahrern ungeschriebene Regel ist.

Dies wollte der vorne stehende 39-jährige Taxifahrer nicht hinnehmen, und geriet mit seinem Konkurrenten zuerst in ein lautstarkes Wortgefecht, in dessen Folge sein Kontrahent ein Pfefferspray zückte und seinem Gegner mehrfach ins Gesicht sprühte. Beide Streithähne erstatteten jeweils Strafanzeige bei der Polizei. (pol/pm)