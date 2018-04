Flughafen: Neue Ziele für den Sommerurlaub

Frohe Botschaft für alle Sylt-Fans in Baden-Württemberg: Die Fluggesellschaft Eurowings fliegt ab dem 19. Juli 2018 zweimal pro Woche von Stuttgart nach Sylt. Geflogen wird jeweils donnerstags und samstags, im Einsatz ist ein Flugzeug vom Typ Dash mit 76 Sitzplätzen. Am Donnerstag startet die Maschine in Stuttgart jeweils um 10.20 Uhr und ist um 14.35 Uhr wieder zurück. Samstags geht es bereits um 06.50 Uhr ab nach Norden, Landung in Stuttgart ist um 11.15 Uhr. Die Flüge sind bereits buchbar.

Ab dem 23. April 2018 startet die Airline Finnair eine neue, tägliche Verbindung zwischen Stuttgart und Helsinki.

Ob für einen Städtetrip nach Helsinki, eine Reise in die größte Schärenlandschaft der Welt oder einen Wintertrip nach Lappland, um die Nordlichter zu sehen – Finnair bietet neben Helsinki mit 15 weiteren Anschluss-Zielen in Finnland eine große Auswahl an Reiseoptionen, um das Land der tausend Seen zu erkunden.

Die Finnair-Flüge ab Stuttgart sind zudem angepasst an die Transferflüge zu den Langstreckenzielen der Airline. Über das Drehkreuz in Helsinki bietet die führende nordische Airline insbesondere schnelle Verbindungen nach Asien und Nordamerika. Die komfortablen Reisezeiten entstehen durch die günstige geographische Lage von Helsinki im Norden Europas. Finnair fliegt insgesamt 19 Destinationen in Asien an und ist einer der größten europäischen Carrier für Japan-Verbindungen, mit Angeboten nach Tokio, Osaka, Nagoya und Fukuoka. Ebenfalls bietet Finnair hervorragende Reiseverbindungen nach China mit 38 wöchentlichen Flügen während des Sommerflugplans 2018. Non-Stopp fliegt die Airline nach Peking, Shanghai, Chongqing, Hong Kong, Guangzhou und Xian. Mit Nanjing kommt ab Mai 2018 eine neue Destination in China hinzu. Und auch nach Nordamerika bietet Finnair ein wachsendes Angebot: Neu hinzugekommen ist im letzten Jahr die Verbindung nach San Francisco.

„Wir freuen uns darüber, mit Stuttgart unser Netzwerk in Deutschland auszubauen“, sagt Jan Pellinen, General Manager DACH & Slovenia, von Finnair. „Wir beobachten insbesondere eine zunehmende Nachfrage nach Verbindungen zwischen Deutschland und Asien und bieten deutschen Reisenden mit Stuttgart als weiteren Abflugort eine große Auswahl an Anschlüssen an unser Netzwerk.“

Finnair verbindet bislang täglich die fünf deutschen Städten Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg und München mit dem Drehkreuz Helsinki. Die neue Stuttgart-Route spiegelt auch die wachsende Bedeutung des deutschen Marktes für die Finnen wieder. Insgesamt wird die Airline die Kapazität auf allen Strecken zwischen Deutschland und Helsinki 2018 um 24 Prozent steigern.

Eurowings hat in diesem Sommer das Streckennetz ab Stuttgart deutlich erweitert: Erstmals geht es nach Palermo, der Hauptstadt von Sizilien. Weiterhin neu im Flugplan der Eurowings sind Breslau sowie Tivat in Montenegro oder Mostar, als Gewinner des „you vote, we fly“-Wettbewerbs. Die Kanalinsel Jersey steht ebenso im Programm wie Newquay in Cornwall, Venedig oder die griechische Insel Zakynthos. Auch TUIfly und Condor bieten Reiselustigen wieder eine Vielzahl an attraktiven Urlaubszielen in Spanien, der Türkei und Griechenland, darunter auch erstmals Kalamata auf der Peloponnes mit Condor. Das beliebteste Ziel der Urlauber ist jedoch nach wie vor Mallorca, das von mehreren Airlines angeflogen wird, erstmals in diesem Sommer auch von den Fluggesellschaften Easyjet, Ryanair und Vueling.

Einen erfreulichen Neuzugang kann der Flughafen Stuttgart ab Ende April begrüßen: Die Fluggesellschaft Finnair startet dann täglich in die Ostseemetropole Helsinki und bietet von dort erstklassige Umsteigemöglichkeiten in das Langstreckennetz der finnischen Fluggesellschaft, wie zum Beispiel nach Bangkok, Hongkong oder Singapur.