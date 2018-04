Freilaufende Katze mit Armbrust erschossen

Rot an der Rot: Katze absichtlich verletzt – Eine getigerte Katze wurde am Sonntag durch einen Tierquäler so schwer verletzt, dass sie eingeschläfert werden musste. Das Tier lief gegen 20 Uhr auf das Grundstück einer Frau im Eulentaler Weg in Rot an der Rot. Die Zeugin stellte fest, dass das Tier schwer verletzt war.

Ein Pfeil steckte in dem Körper des grau getigerten Katers. Die Frau brachte das Tier zu einem Tierarzt. Dort konnte dem Kater nicht mehr geholfen werden. Er musste eingeschläfert werden. Die Polizei in Ochsenhausen (Tel.: 07352/202050)sucht nun nach dem unbekannten Schützen. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei dürfte der rote Pfeil vermutlich von einer Armbrust abgeschossen worden sein. Der Pfeil ist aus Aluminium und hat eine abschraubbare Spitze und rosa-gelber Befiederung. (pol/mp)