Bass, Bier, Bangen: Die Festival-Saison 2018 steht kurz bevor

Das OpenSee-Festival in Konstanz bildet den Anfang, auch im Raum Stuttgart wird in Kürze Open Air gefeiert.

Von Alexander Kappen

Stuttgart. Viele können es kaum erwarten: Die Festival-Saison 2018 steht kurz vor ihrem Beginn. Dann heißt es wieder: gemeinsam unter freiem Himmel eine Party feiern. Vom 18. Bis 20 Mai steigt in Konstanz das OpenSee-Festival. Im Konstanzer Stadtgarten treten vier ausgewählte Bands aus der Region auf. Eine Jury sorgt für die Vorauswahl.

Am 19. Mai findet das Early Bird-Festival in Reichenau statt. Bei freiwilligem Eintritt kann man auf der Insel Reichenau auf grüner Wiese direkt am See der Musik lauschen und abrocken.

Vom 25. Bis 26. Mai geht es in Dormettingen beim Elements Festival weiter. Mitten im Schwarzwald kann man hier elektronischer Musik lauschen.

Am 26. Mai steigt in Konstanz schon wieder das nächste Festival. Beim GuteZeit-Festival kann man gemeinsam mit 5000 anderen Elektronik-Fans eine gute Zeit erleben. Weitere Festival-Termine wie immer im Netz: https://www.festivalhopper.de/festivals/bundesland/baden-wuerttemberg