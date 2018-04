Stuttgart-Mitte: Raubüberfall im Schlossgarten

Zwei unbekannte Männer haben in der Nacht zum Mittwoch im Mittleren Schlossgarten offenbar versucht, einen 60 Jahre alten Passanten auszurauben. Der 60-Jährige war gegen 00.10 Uhr auf dem Weg von der Lusthausruine zur Haltestelle Neckartor, als ihm zwei Männer entgegenkamen, sich ihm in den Weg stellten und Bargeld forderten.

Als der Mann, unbeeindruckt von der Forderung, seinen Weg fortsetzen wollte, sprang ihm einer der Täter in den Rücken und brachte ihn so zu Fall. Anschließend flüchteten die Täter in Richtung Biergarten. Rettungskräfte kümmerten sich um den verletzten Mann und brachten ihn in ein Krankenhaus. Laut dem Opfer soll einer der Täter etwa 20 Jahre alt, rund 170 Zentimeter groß und kräftig sein. Er hatte einen Schnauzbart, einen Dreitagebart und lichtes Haar sowie ein rundliches Gesicht.

Bekleidet war der Mann mit einem hellen T-Shirt. Laut dem 60-Jährigen sah er südländisch aus und sprach mit rumänischem Akzent. Sein Komplize war etwa 175 bis 180 Zentimeter groß und mit einer dunklen Hose und einer dunklen Jacke bekleidet. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Raubdezernat unter der Rufnummer +4971189905778 in Verbindung zu setzen.