Stuttgart-Zuffenhausen: In Stadtbahnhaltestelle gefahren

Ein 20 Jahre alter BMW-Fahrer ist am Montagnachmittag (23.04.2018) beim Abbiegen in die Ludwigsburger Straße in die Haltestelle der Stadtbahn gefahren.

Der 20-Jährige stand kurz nach 16.00 Uhr in der Hohensteinstraße an der roten Ampel und bog, als diese auf Grün umschaltete, nach rechts in die Ludwigsburger Straße ab. Da er nach ersten Ermittlungen beim Abbiegen offenbar zu viel Gas gab, kam er ins Schleudern und fuhr auf die Rampe der dortigen Stadtbahnhaltestelle. Der BMW-Fahrer und ein 23 Jahre alter Passant, der sich an der Haltestelle aufhielt und vom Auto gestreift wurde, verletzten sich leicht. Rettungskräfte kümmerten sich um die Beiden. Der entstandene Sachschaden ist bislang nicht bekannt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizei unter der Rufnummer +4971189904100 zu melden. (pol/ztm)