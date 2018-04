S-Bahn: Pünktlichkeit kaum verbessert – 6% mehr Fahrgäste

Die Stuttgarter S-Bahn ist und bleibt ein Problemfall. Trotz intensiver Bemühungen bleibt die Pünktlichkeit unter den vereinbarten Zielen. Bei den Fahrgästen hingegen konnte die S-Bahn um satte 6% zulegen.

Von Dirk Meyer

Nach den Ergebnissen der S-Bahn Qualitätsmessung lag die Pünktlichkeitsrate für die S-Bahn Züge mit bis zu drei Minuten Verspätung im vergangenen Jahr bei 88,2 Prozent (2016: 88,3 Prozent), bei Verspätungen bis zu sechs Minuten bei 96,7 Prozent (2016: 96,6 Prozent).

Eine Kundenzufriedenheitsstudie ergab, dass die Fahrgäste die Pünktlichkeit mit der Schulnote 3,0 leicht besser beurteilten als im Jahr davor (Note 2016: 3,2).

S-Bahn Stuttgart: Tunnelstrecke bereits ausgelastet

Dr. Dirk Rothenstein, Vorsitzender der S-Bahn Stuttgart , berichtete auf dem S-Bahn Gipfel in den vergangenen Tagen über die eingeleiteten Maßnahmen.

Sein Resümee: „Das Wirtschaftswachstum mit dem Boom an Arbeitsplätzen und das sich ändernde Bewusstsein bezogen auf umweltgerechte Mobilität haben der S-Bahn 2017 einen Fahrgastrekord beschert.“ Im gleichen Atemzug führte er aber auch aus: „Das stellt uns bei der Betriebsqualität vor immer größere Herausforderungen.

Durch die limitierten Zugzahlen auf der Tunnelstammstrecke als auch durch den hohen Anteil an Strecken, die sich die S-Bahnen mit anderen Zügen teilen müssen, haben wir nur begrenzte Handlungsspielräume. In diesem Zusammenhang gilt für uns die Maxime ‚Jede Sekunde zählt‘. Wir werden zusammen mit allen Beteiligten auch in den kommenden Jahren intensiv daran arbeiten, die Stabilität weiter zu erhöhen und die Fehlerquoten zu minimieren.“

S-Bahn Stuttgart: Rund 800 S-Bahnen täglich

Wie nun weiter veröffentlicht, fahren an Werktagen derzeit rund 790 S-Bahnen täglich in und um Stuttgart. Mit der Umsetzung weiterer Verbesserungen können künftig bis zu 950 Züge auf der bestehenden Schieneninfrastruktur unterwegs sein. Allerdings stoßen dabei die Züge in der Rush-Hour bereits heute an Kapazitätsgrenzen.