AllDent kommt nach Stuttgart: Alles, was Zähne wollen

Aller guten Dinge sind … vier! Ab sofort können auch die Stuttgarter ihre Zähne „AllDent“ anvertrauen. Das zahnmedizinische Zentrum, das schon seit einigen Jahren mit zwei Standorten in München und einem in Frankfurt neue Maßstäbe setzt, hat soeben in Bestlage direkt am „Milaneo“ eröffnet. AllDent überzeugt mit seinem einmaligen Preis-Leistungs-Verhältnis und einem außergewöhnlichen Service.

„Hochmoderne Zahnmedizin, verständlich erklärt und fair kalkuliert“, was das AllDent-Prinzip bedeutet, erleben Patienten schon bei der Terminvereinbarung: Das Zahnzentrum im Herzen von Stuttgart hat montags bis freitags von 7 bis 21 Uhr und samstags von 8 bis 20 Uhr geöffnet. Für akute Fälle steht an 365 Tagen im Jahr rund um die Uhr ein Notdienst zur Verfügung. Mit seinen Öffnungszeiten will AllDent insbesondere Berufstätigen, Pendlern und Familien entgegenkommen.

Die Räumlichkeiten im Milaneo wurden komplett neu eingerichtet und topmodern ausgestattet. Derzeit kümmern sich dort acht Zahnärzte um das Wohl der Patienten, darunter zwei erfahrene Oberärzte. Zum Team gehören außerdem mehrere Fachkräfte für die Professionelle Zahnreinigung. Kronen, Brücken und Inlays werden mit modernen Verfahren im eigenen deutschen Meisterlabor angefertigt.

Neben der zahnmedizinischen Qualität, dem hohen Service und der freundlichen Atmosphäre hat sich AllDent vor allem wegen seiner Preise einen Namen gemacht: So liegen die von Patienten privat zu zahlenden Anteile für Kronen oder Implantate beispielsweise bei bis zu 50% unter dem üblichen Stuttgarter Niveau. Eine professionelle Zahnreinigung kostet bei Kassenpatienten im Durchschnitt 49 Euro. Eine Online-Terminvergabe ist ab sofort möglich. Alle Informationen für Patienten unter www.alldent-zahnzentrum-stuttgart.de

Über AllDent

Das erste AllDent Zahnzentrum wurde 2011 in München eröffnet – unter großer Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit und der Branchenkollegen, da eine Verbindung von großzügigen Öffnungszeiten, Notdienst, hoher Qualität und fairen Preisen in dieser Form bis dato unbekannt war. Ein Hintergrund: Aufgrund seiner Größe können bei AllDent Materialien günstiger bezogen und Geräte besser ausgelastet werden. Gleichzeitig wird den einzelnen Ärzten viel Verwaltungstätigkeit abgenommen. Den so entstehenden Kostenvorteil gibt AllDent direkt an die Patienten weiter. „Sie“, sagt Gründer Dr. Dr. Ruben Stelzner, „sollen mit dem beruhigenden Gefühl aus der Praxistür treten, mit AllDent einen Zahnarzt gefunden zu haben, bei dem alles passt: medizinische Qualität, Freundlichkeit und ein fairer Preis.“

Kontakt Termin vereinbaren 0711/252461-0

Adresse Heilbronner Str. 72, 70191 Stuttgart

(direkt neben dem MILANEO)

Öffnungszeiten Montag bis Freitag 07:00-21:00 Uhr

Samstag 08:00-20:00 Uhr

Notdienst an 365 Tagen im Jahr

