Tödlicher Motorradunfall in Sindelfingen

Kreis Böblingen. Am Dienstag um 17:49 Uhr informierte die Integrierte Leitstelle von Feuerwehr und Rettungsdienst in Böblingen das Polizeipräsidium Ludwigsburg, dass sich soeben auf der Kreisstraße 1004 zwischen den Sindelfinger Stadtteilen Maichingen und Darmsheim ein schwerer Verkehrsunfall ereignet hatte.

Vor Ort konnte festgestellt werden, dass ein 24-jähriger Mann mit seinem Motorrad der Marke Yamaha von Maichingen in Richtung seines Wohnortes Darmsheim unterwegs gewesen war. Auf Höhe der Anschlussstelle zur B464 kam ihm ein Sattelzug mit einer Volvo-Zugmaschine entgegen, dessen Fahrer offenbar nach links auf die B464 abbiegen wollte. Im Augenblick des Abbiegevorgangs prallte das Motorrad samt Fahrer in die Frontpartie der Sattelzugmaschine.

Der Motorradfahrer wurde auf den Boden geschleudert und erlitt schwerste Verletzungen. Die Rettungskräfte, die mit einem Notarzteinsatzfahrzeug, einem Rettungshubschrauber und einem Rettungswagen angerückt waren, kämpften vor Ort noch geraume Zeit ums Überleben des Motorradfahrers. Leider verstarb er aber noch an der Unfallstelle. Der Fahrer des Sattelzugs, ein 32-Jähriger aus dem Landkreis Ludwigsburg, blieb unverletzt. Zur Betreuung von Angehörigen des Motorradfahrers, aber auch des Sattelzugfahrers kamen Notfallseelsorger zum Einsatz. Zur Rekonstruktion des Unfallhergangs wurde ein Gutachter hinzugezogen.

Inwieweit das Verhalten der beiden Beteiligten jeweils ursächlich für den Unfall war, kann derzeit noch nicht abschließend gesagt werden. An der Sattelzugmaschine und dem Motorrad entstand insgesamt ein Sachschaden von etwa 13.000 Euro.

Bis zur Räumung der Unfallstelle gegen 21:00 Uhr blieb die K1004 an der Anschlussstelle zur B464 gesperrt. Das Polizeirevier Sindelfingen hatte für Sofortmaßnahmen am Unfallort und spätere verkehrslenkende Maßnahmen zwei Streifen im Einsatz. Die Verkehrspolizeidirektion entsandte eine Streife zur Unfallaufnahme und eine Streife mit Lkw-Spezialisten für technische Auswertungsmaßnahmen am Sattelzug. Eine Streife des Polizeipostens Maichingen kümmerte sich um die Verständigung von Angehörigen des Motorradfahrers. (pol/tm)