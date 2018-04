Stuttgart Story: Der Hartz-4-ler

Teil 41. In unserer neuen exklusiven Reihe berichten wir von außergewöhnlichen Stuttgartern. Ihre Geschichten, ihre Ansichten und natürlich ihr Bild in der Stuttgart Story.

Andi ist 55 Jahre alt und wohnt in Obertürkheim. Er mag in Stuttgart vor allem die Kneipen. „Ab und zu mal ein Bier trinken, das ist der einzige Spaß, den ich mir leisten kann“, sagt der meistens abgebrannte Stuttgarter.

Er wohnt in einem winzigen Zimmer im Obertürkheimer Bahnhofsgebäude direkt an den Zuggleisen. „Da rattern die Züge durch es ist furchtbar“, sagt er.

Er kann sich aber nichts anderes leisten. Obwohl er aus einer wohlhabende Familie kommt. „Meine Schwestern wohnen in einem vornehmen Stuttgarter Stadtteil mit ihren Porsche und luxuriösen Häusern“, erzählt er mit Tränen in den Augen.

Er wird nicht unterstützt da er keinen beruflichen Erfolg vorzuweisen hat. „Die schämen sich für mich“, sagt Andi der Weihnachten immer alleine in der Kneipe feiern muss. Dort schnorrt er sich sein Bier Desöfteren zusammen.

„Sonst reicht es finanziell nicht“, sagt er. Bei der Jobsuche hat er meistens Pech. „Ich wollte mich als Koch bei einem Café in der Stadtmitte bewerben, und habe probe gekocht. Allen wurde schlecht weil in en Töpfen noch von den Vortagen Essensreste waren. Es hieß ich hätte so schlecht gekocht“, erinnert er sich und nimmt noch einen Schluck guten Stuttgarter Gerstensaftes.