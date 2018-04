Elektronische Party vom Feinsten: „Die elektronische Märchenstunde“

In der ehemaligen „Corso-Bar“ in der Hauptstätter Straße 40 wird heute wieder abgefeiert.

Von Alexander Kappen

Stuttgart-Mitte. Die „elektronische Märchenstunde“ ist der Partytipp am Dienstagabend in der Schwabenmetropole. In der ehemaligen „Corso-Bar“ in der Hauptstätter Straße ist zwar nur Platz für rund 50 Elektro-Fans. Die Stimmung im gemütlichen Club „Romantica“ ist aber unschlagbar. Man fühlt sich wie auf einer Privatparty und die DJs Marco Bastone und Marcus Schropp sorgen mit ihrer Musikauswahl für Super Stimmung.

Ausgewählte Electro-Perlen kommen auf den Plattenteller und die liebevolle „romantische“ Deko mit Luftballons und bunten Luftschlangen sorgt für Märchenhafte Atmosphäre. Beginn ist um 23 Uhr. Gefeiert wird wieder bis in die frühen Morgenstunden. Party on wünscht Stuttgart Journal!