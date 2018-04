Stuttgart-West: 17-Jährige von Pkw angefahren

Eine 17-Jährige wollte am späten Samstagabend (07.04.2018) an einer Fußgängerfurt in der Bebelstraße die Straße überqueren und wurde dabei von einem vorbeifahrenden Auto angefahren. Ersten Ermittlungen zufolge rannte die junge Frau auf Höhe der sich in der Straßenmitte befindlichen Stadtbahnhaltestelle „Vogelsang“ trotz der für sie „Rot“ zeigenden Ampel vom Gehweg auf die Fahrbahn.

Eine mit ihrem VW Polo in stadtauswärtige Richtung fahrende 70 Jahre alte Frau konnte ihr Fahrzeug nicht mehr rechtzeitig zum Stehen bringen, obwohl sie kurz davor bereits ihre Geschwindigkeit verringert hatte, weil an derselben Stelle eine Personengruppe die Fahrbahn überquert hatte. Die Jugendliche wurde durch den alarmierten Rettungsdienst erstversorgt und wurde danach mit schweren Verletzungen in ein Stuttgarter Krankenhaus gebracht. Am Fahrzeug der 70-Jährigen entstand kein Sachschaden. (pol/mp)