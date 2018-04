Waiblingen: Kinder lösen Brand aus

Am Dienstagmittag gegen 15 Uhr entfachten zwei Kinder auf einem Spielplatz in der Salierstraße mit Zündhölzern ein Feuer, indem sie trockenes Laub anzündeten. Durch Funkenflug geriet ein nahe gelegener Strauch in Flammen.

Die Freiwillige Feuerwehr Waiblingen war mit einem Fahrzeug und sechs Einsatzkräften vor Ort, um den Brand zu löschen. Die Kinder wurden dabei nicht verletzt. Über die Schadenshöhe ist derzeit nichts bekannt. (pol/mp)