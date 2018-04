Marbach am Neckar: Unfall am Zebrastreifen – Zeugen gesucht

Das Polizeirevier Marbach am Neckar, Tel.: 07144/900-0, sucht Zeugen eines Verkehrsunfalls am Dienstag gegen 10:45 Uhr in der Grabenstraße in Marbach am Neckar.

Eine 87-Jährige wollte den Zebrastreifen in Richtung König-Wilhelm-Platz überqueren, als aus der Wildermuthstraße ein 56-Jähriger mit einem Sattelzug kam und in die Grabenstraße abbog. Hierbei kam es vermutlich zu einer Berührung zwischen dem Lkw und der Fußgängerin, die dabei stürzte und sich schwere Verletzungen zuzog. Die Frau wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Zwei Frauen, die den Unfall wohl beobachteten, waren beim Eintreffen der Polizei nicht mehr vor Ort. Insbesondere sie werden gebeten, sich zu melden. (pol/tm)