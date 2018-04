Karaoke0711: Kontaktreff auch für Einheimische

Die Offline-Gruppe feiert heute wieder ihren beliebten Montags-Karaoke-Treff.

Von Alexander Kappen

Stuttgart-Mitte. Die „Karaoke0711“ ist jeden Montags die Heimat-Bar der Offline-Gruppe „Neu in Stuttgart“. Hier in der Theodor-Heuss-Straße 34 findet ab 19.30 Uhr das beliebte Mitsingen statt. Jeder darf sich dann wieder seinen Lieblingssong heraus suchen und vor den anderen am Mikrofon zum Besten geben. Bisher haben sich über Facebook 70 Interessierte angemeldet. Mindestens soviele Gäste werden dann abends auch vor Ort erwartet.

Die Gruppe sieht sich als Kontaktstelle für „Neigeschmeckte“, aber auch Einheimisch sind willkommen. „Natürlich dürfen auch Stuttgarter kommen“, sagt Gründer Dennis Sieg. Der Bankkaufmann begrüßt jeden Gast persönlich und steht für Fragen zur Verfügung.

Der sympathische Gründer Dennis Sieg sorgt wieder höchstpersönlich für einen reibungslosen Ablauf. Er ist immer mit viel Leidenschaft dabei und kümmert sich um jeden Gast ganz persönlich. Der Bankkaufmann hatte die Gruppe vor einigen Jahren gegründet, um selbst, als einer der aus Hannover zugezogen war, Anschluss zu finden.

Mittlerweile gibt es 20 000 Mitglieder bei Facebook. Im Netz gibt es auf Stuttgart Journal TV einen visuellen Eindruck der Gruppe von einem vergangenen Treffen.