Schwäbisch Hall: Körperverletzung gegen Nachtschwärmer

Unbekannte Täter wurden am frühen Donnerstagmorgen gegenüber zwei Kneipenbesuchern handgreiflich. Der 35 Jahre alte Geschädigte und seine Begleiterin verließen ein Lokal Am Markt und befanden sich auf dem Weg zum Taxistand in der Straße Am Haal.

Auf Höhe Blockgasse kam ihnen gegen 4:15 Uhr eine Gruppe von drei Männern entgegen, welche den Geschädigten zunächst verbal und dann körperlich angingen. Der Angegriffene ging letztlich zu Boden. Die Angreifer ließen erst von ihm ab, nachdem sich seine Begleiterin ebenfalls in das Gerangel einmischte und damit drohte, die Polizei zu rufen.

Die drei unbekannten Männer flüchteten anschließend. Der 35-Jährige erlitt mehrere Prellungen und ließ sich im Krankenhaus behandeln. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Schwäbisch Hall unter Telefon 0791/4000 zu melden.