Ditzingen: Bewaffneter Raubüberfall auf Discounter-Filiale

Am Mittwochabend suchte ein Räuber die Filiale eines Discounters in der Stuttgarter Straße heim. Er bedrohte die Angestellten mit einer Pistole und erbeutete mehrere tausend Euro. Eine sofort eingeleitete polizeiliche Fahndung führte nicht zur Ergreifung eines Verdächtigen. Auf bislang unbekannte Weise hatte der Täter sich nach Ladenschluss Zutritt in die Geschäftsräume des Markts verschafft.

Kurz vor 21:30 Uhr betrat er ein Büro, bedrohte die beiden anwesenden, weiblichen, 32 und 33 Jahre alten Angestellten mit einer Pistole und entnahm das in einem Kassenschieber und dem offen stehenden Tresor enthaltene Bargeld in Höhe mehrerer tausend Euro. Die Beute verstaute er in einer dunkelfarbenen Sporttasche. Anschließend flüchtete er durch eine Seitentür in Richtung der Bahngleise. Die Frauen beschrieben den Räuber als Mann im Alter von etwa 30 Jahren, der zwischen 1,70 und 1,80 Meter groß ist. Er war dunkel gekleidet und trug eine Wollmaske über seinem Gesicht, die mit Sehschlitzen versehen war. Der Mann sprach akzentfrei Deutsch. Die Polizei fahndete mit mehreren Streifen im Stadtgebiet von Ditzingen. Ein Zusammenhang mit einem versuchten Raub in Ditzingen-Hirschlanden am 12. März 2018 auf einen weiteren Discounter kann nicht ausgeschlossen werden (wir berichteten am 13. März 2018, 10:14 Uhr). Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg hat die Ermittlungen übernommen und bittet unter Tel. 07141/18-5231 um Hinweise. (pol/mp)