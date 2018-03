Stuttgart und Umgebung auf drei Wegen entdecken

Der Tourismus in der Region um Stuttgart boomt. Laut des Statistischen Amtes der Stadt Stuttgart und des Statistischen Landesamtes Baden-Württemberg war auch 2017 ein Jahr, in dem sich der Wachstumstrend bestätigt hat. Dieser zeigt sich vor allem an der Zahl der Besucher: Im Jahr 2017 verzeichnete Stuttgart zum ersten Mal über 2 Millionen Gäste in den Beherbergungsbetrieben mit 10 und mehr Betten – und damit 2 Prozent mehr als im Jahr davor. Die Landeshauptstadt bietet den Touristen nicht nur ein vielseitiges Kultur- und Veranstaltungsprogramm, sondern auch viele Wege, um die Stadt zu erkunden.

Aktivitäten in der Stadt

Das Besondere an Stuttgart ist, dass man die Stadt auf unzählige Arten erschließen kann. In der Innenstadt sind viele Sehenswürdigkeiten in Laufnähe erreichbar, doch wenn man die Geschichte und Architektur der Stadt oder die schwäbischen Köstlichkeiten für sich entdecken möchte, dann ist es empfehlenswert, an einer Stadtführung in Stuttgart teilzunehmen. Ein Highlight ist der Rundgang „Oimal naischmegga – S’Dorle führt durch d’Markthall“, bei dem eine schwäbische Marktfrau einen Einblick in Stuttgarts historische Markthalle gibt – inklusive unzähliger Geschichten und Anekdoten aus der Vergangenheit und Gegenwart.

Etwas höher hinaus kommt man mit den Cabrio-Doppeldeckerbussen, die seit Juli 2014 im Stuttgarter Stadtgebiet umherfahren. Das Prinzip ist denkbar einfach: Es gibt zwei Routen (grün und blau), auf denen man die Stadt ganz entspannt kennenlernen kann. Sie führen an den wichtigsten Sehenswürdigkeiten von Stuttgart vorbei und ein Audioguide informiert über die Geschichte der Stadt. Das Hop-on-/Hop-off-Prinzip ermöglicht es Touristen, den Bus an den Stops zu verlassen und die Bus-Tour zu einem späteren Zeitpunkt fortzuführen. Die „Blaue Tour“ wird ganzjährig angeboten und dauert 100 Minuten, während die „Grüne Tour“ unter der Woche von April bis Oktober stattfindet und rund 60 Minuten dauert. Tickets kosten ab 15 Euro pro Person, weitere Informationen gibt es hier.

Naturerlebnis im Umland

Doch für die Stuttgarter Region gibt es noch mehr Reisetipps: Wer statt Shopping und Kultur lieber die grüne Umgebung entdecken möchte, der kann entlang des Neckars inmitten der idyllischen Landschaft mit ihren zahlreichen Weinhängen wandern. Die Kernstadt von Stuttgart liegt im sogenannten Stuttgarter Kessel, ein Tal, das durch Wälder und Weinberge abgegrenzt ist. Ein besonderes Erlebnis ist eine Bootstour auf dem Fluss. Die Fahrt beginnt in Stuttgart Wilhelma, führt in Richtung Heilbronn und endet in Besigheim. Es gibt diverse Anlegestellen, an denen man das Boot verlassen und die Umgebung erkunden kann. In Hessigheim etwa kann man die Felsengärten an den Hängen bewundern, in Marbach wartet das Schiller-Geburtshaus und bei Mundelsheim ist die Neckarschlaufe ein echtes Highlight.