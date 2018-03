Steinhaldenfeld: Bei Arbeitsunfall lebensgefährlich verletzt

Beim Einsturz eines Baugerüsts ist am Samstagnachmittag ein Arbeiter im Alter von 45 Jahren lebensgefährlich, sein Kollege im Alter von 47 Jahren leicht verletzt worden.

Die Männer waren gegen 14.30 Uhr auf dem Gerüst eines Rohbaus am Leimenweg tätig, als aus bislang unbekannter Ursache ein Teil davon einstürzte. Die beiden Arbeiter fielen ca. vier Meter in die Tiefe und kamen in der Baugrube zum Liegen.

Die Feuerwehr musste den 45-Jährigen mit einer Rettungswanne bergen. Anschließend wurde er mit einem Rettungshubschrauber, sein Arbeitskollege mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus verbracht. (pol/fm)