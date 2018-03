Zeitumstellung bei S-Bahn und Nachtbussen: Was Nachtschwärmer beachten müssen

Jedes halbe Jahr wieder, die Uhrzeit wird umgestellt – auf die Sommerzeit. Dies bedeutet letztlich für alle eine Stunde Zeitverlust. Wenigstens folgt bald darauf der Frühling. Doch was müssen Nachtschwärmer beachten?

Von Dirk Meyer

Zur Umstellung auf die Sommerzeit müssen Nutzer der S-Bahn, Stadtbahn und den Bussen nur folgende Regel beachten: Bei der S-Bahn wird die Uhr umgestellt, bei den SSB-Nachtbussen nicht.

In der Nacht von Samstag, 24. März, auf Sonntag, 25. März 2018, werden die Uhren von 2 Uhr auf 3 Uhr um eine Stunde vorgestellt. Nachteulen müssen sich um die Zeitumstellung keine Gedanken machen – mit Bus und Bahn kommen sie auch in der verkürzten Nacht gut nach Hause.

Zeitumstellung beim SSB Nachtbus

Auf die Abfahrtszeiten der SSB-Nachtbusse hat die Zeitumstellung keine Auswirkung. Sie fahren wie gewohnt die ganze Nacht hindurch noch zur Winterzeit. Die SSB-Nachtbus-Linien N1 bis N10 fahren ab Schlossplatz um 1.20 Uhr, 2 Uhr (= 3 Uhr Sommerzeit), 2.30 Uhr (= 3.30 Uhr Sommerzeit), 3.10 (= 4.10 Uhr Sommerzeit) und 3.40 Uhr (= 4.40 Uhr Sommerzeit).

Zeitumstellung bei der S-Bahn Stuttgart

Für S-Bahn-Fahrgäste macht sich die Zeitumstellung in der Nacht von 24. auf 25. März bezüglich des Fahrtangebots nicht bemerkbar. Wer zur gewohnten Abfahrtsminute am Bahnsteig steht, wird abgeholt, unabhängig davon, ob die Uhr Winter- oder Sommerzeit anzeigt.

Regionale Nachtbusse und Linientaxis in den Landkreisen

Die Nachtbusse und Linientaxis in den Landkreisen bieten Anschlüsse an alle Nacht-S-Bahnen. Sie sind nur im Anschluss an die S-Bahnen unterwegs