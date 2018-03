Westhausen: Tödlicher Verkehrsunfall auf der A7

Am heutigen Dienstag ereignete sich gegen 13:30 Uhr ein tödlicher Verkehrsunfall auf der BAB 7, kurz vor der Anschlussstelle Westhausen. Nach ersten Ermittlungen hielt ein 65-jähriger Sprinterfahrer mit Anhänger auf dem Standstreifen an und stieg aus.

Während er am Anhänger hantierte, prallte ein 66-Jähriger mit einem Lieferwagen in den Anhänger und verletzte hierbei den Sprinterfahrer tödlich. Die A7 war in Fahrtrichtung Ulm zur Unfallaufnahme und Bergung der verunfallten Fahrzeuge bis 16:50 Uhr voll gesperrt.

Der Verkehr wurde in Fahrtrichtung Ulm an der Anschlussstelle Ellwangen ausgeleitet und in Aalen-Westhausen wieder auf die Autobahn geführt. Die Unfallermittlungen dauern an.