Recht & Ordnung: Die Polizei such dringend Nachwuchs

Die Zahl der Ausbildungsplätze für junge Polizistinnen und Polizisten bewegt sich weiter auf hohem Niveau trotz sinkender Schülerzahlen. Viele junge Menschen können sich bei Bewerbung deshalb berechtigte Hoffnungen auf einen Ausbildungsplatz bei der Polizei machen.

Ca. 1800 Ausbildungs- bzw. Studienplätze pro Jahr sind in den kommenden Jahren landesweit zu vergeben. Das Netz der Ausbildungsstätten/Polizeischulen wird derzeit ausgebaut, um der Ausbildungslast gerecht zu werden. Zu den bestehenden Ausbildungsstätten wird in naher Zukunft Wertheim und Herrenberg hinzukommen, was für Bewerber aus dem Rems-Murr-Kreis u.a. die Chance eröffnet, den theoretischen Teil der Ausbildung heimatnah zu absolvieren.

Schulabgänger, mit mindestens mittlerem Bildungsabschluss, aber auch junge Erwachsene mit gutem Hauptschulabschluss und abgeschlossener Berufsausbildung, die gerne im Team arbeiten, Abwechslung lieben, sportlich, charakterfest und stressstabil sind, sowie die körperlichen Voraussetzungen mitbringen, werden in diesem spannenden, vielseitigen Beruf ihre ganz persönliche Herausforderung finden. Auch für Nichtdeutsche gibt es Einstellungschancen, wenn bestimmte Bedingungen erfüllt sind.

Ob Streifendienst, Kriminalpolizei, Spezialeinheit, späterer Diensthundeführer oder bei der Reiterstaffel, die Polizei bietet viele Möglichkeiten, zu Lande, zu Wasser und in der Luft. Über die Möglichkeiten und Anforderungen der Ausbildungsgänge im mittleren bzw. gehobenen Dienst (Bachelorstudium) informiert die Einstellungsberatung der Polizei des Rems-Murr-Kreises bei einer Berufsinformationsveranstaltung.

Termin: Dienstag, 10.04.2018, 16:00 Uhr Die Veranstaltung findet im Gebäude der Kriminalpolizeidirektion in Waiblingen, Alter Postplatz 20, statt. Die Einstellungsberaterin, Renate Rösch, lädt Interessierte hierzu herzlich ein. Bei Bedarf werden auch Bewerbungsunterlagen ausgehändigt.

Grundsätzliche Informationen finden Interessenten auch unter: www.polizei-der-beruf.de (pol/fm)